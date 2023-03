Ljudi je potrebno vzgajati k zmerni porabi vode

»Čakajoč na dež« je bil pomenljiv naslov okrogle mize, ki so jo včeraj v dvorani Xenia organizirali v sklopu deželnega kongresa zveze potrošnikov Federconsumatori. Na njej so se posvetili vodi od vodovoda do vodne pipe.

»Po podatkih statističnega inštituta Istat izgubljamo v Italiji 42 odstotkov vode, kar je za en odstotek manj kot pred tremi leti. Ampak je ta napredek zadosten?« se je spraševal predsednik Raziskovalnega inštituta za potrošnjo, okolje in usposabljanje (IRCAF) Mauro Zanini. Potrošniki bi se morali zavedati, da je potrebna varčna poraba vode, nujno je vzgajati mlade v šolah, je prepričan.

Direktorica deželne okoljske agencije Arpa Anna Lutman je izpostavila, da Furlanija - Julijska krajina ne zaostaja za ostalim svetom glede podnebnih sprememb. Glede na podatke je poudarila, da lani količine dežja niso bile manjše, je pa bil dež drugače razporejen. »Klimatske spremembe klimatologi opazujejo po desetletjih. Zato lahko trdimo, da se je podnebje v zadnjih letih otoplilo, padavine pa so se spremenile,« je dejala Lutman. »Zaradi pomanjkanja snega nam bo poleti zmanjkala tudi vodna rezerva,« je še pojasnila. Snežiti pa mora tudi ob pravem času. Če namreč naletava aprila, to ne bo pomagalo za vodne rezerve, saj se bo ta sneg takoj stopil.