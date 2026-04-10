Lokalna policista s kombijem po mestnih četrtih in parkih

Občani si želijo večje varnosti? Občina Trst jim jo bo tudi letos zagotovila s projektom Varni rajoni. Maja in junija ter med septembrom in novembrom lani je občina poskusno zagnala projekt, ki je predvideval prisotnost lokalne policije s kombijem po raznih mestnih četrtih. »Dejansko gre za izkazovanje prisotnosti in bližine ter ponujanje priložnosti za neformalen pogovor s predstavniki varnostnih organov,« je pojasnila tržaška občinska odbornica za varnost in lokalno policijo Caterina de Gavardo.

Ljudje so lani največkrat opozarjali na težave v prometu, zapuščena vozila, kaljenje javnega miru, zanemarjene zelenice, slabo stanje cest ali pločnikov, slabo ravnanje z odpadki in podobno, je namignil namestnik poveljnika lokalne policije Paolo Jerman, ki pričakuje, da bo letos podobno. Opozorila so redarji naslovili na pristojne občinske ali druge službe. Redna prisotnost redarjev po četrtih pa deluje tudi kot preventiva proti mikrokriminalu in vandalskim dejanjem, so prepričani.

Mobilnim enotam v mestnih četrtih se bodo letos pridružile še tiste v ljudskih vrtovih oz. parkih in na sprehajalnih poteh, kjer se ob lepem vremenu zbira veliko ljudi.

Obiski so tedenski in že določeni - ob torkih dopoldne obiščeta lokalna policista dva rajona, ob petkih popoldne, med 15.30 in 17.30 pa sta prisotna v mestnem parku.