Hidroplani in zlati trizobi uvedli 15. festival Mare Nordest

Zvok motorjev hidroplanov nad Tržaškim zalivom in podelitev zlatih trizobov zaslužnima posameznikoma sta včeraj zaznamovala odprtje 15. izvedbe mednarodne prireditve Mare Nordest. Z njo je Trst znova postal stičišče debat o morju, podvodnem svetu in letalski zgodovini.

Prizorišče pestrega dogajanja bo do jutri Veliki trg, svečano odprtje pa je včeraj zjutraj potekalo v deželni palači. Posebno pozornost je v dopoldanskih urah pritegnil prihod pilota Orazia Frigina z Italijansko pomorsko letalsko ekipo, ki je v Trst priletel v okviru zadnje etape prvega dela turneje Giro d’Italia in idrovolante. Gre za pobudo, ki povezuje italijanska jezera, reke in obale ter promovira hidroplane kot obliko trajnostnega turizma in orodje za spremljanje stanja morskega okolja. V Trstu se je zaključil prvi del letošnje turneje, ki vključuje trinajst etap in sodelovanje najmanj dvanajstih ultralahkih hidroplanov ter letal splošnega letalstva iz Italije, Avstrije, Švice in drugih sredozemskih držav. Letalski program bo obiskovalcem na ogled tudi danes.

Pomemben del vsakoletnega festivala morja predstavlja tudi podelitev priznanj in nagrad. Prestižni zlati trizobi veljajo za pomembno mednarodno priznanje na področju podvodnega raziskovanja, znanosti in promocije morske kulture. Včeraj popoldne so pod šotorom na Velikem trgu z zlatima trizoboma nagradili Luciano Civico in Donata Giovannellija.

Prireditev bo potekala na Velikem trgu do vključno nedelje.