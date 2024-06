Lososove dobrote med Boljuncem in Ribiškim naseljem

Včeraj se je v Ribiškem naselju začel teden lososa Timavo salmon week, ki bo do nedelje razveselil vse ljubitelje rožnate ribe. Vsak dan med 18. uro in 22.30 bo v kiosku La Canociada na voljo posebna ponudba dobrot, izdelanih z lososom iz ribogojnice Zobec, ki svoje dragocene živali goji v Boljuncu in pri izvirih reke Timave v Štivanu. Dogodek prireja združenje AIRSAC v sodelovanju z Deželo Furlanijo - Julijsko krajino, trgovinsko zbornico za Trst in Gorico ter s pokroviteljstvom devinsko-nabrežinske občine.

»Prvi cilj dogodka je promocija ozemlja, ki je bogato z naravnimi lepotami,« je včeraj na predstavitvi kulinaričnega tedna povedal Edi Zobec, lastnik družinskega kmetijskega podjetja Zobec, ki že 40 let goji sladkovodne ribe. Od samega začetka so bazene postavili v Boljuncu in se odločili, da jih bodo gojili od rojstva do zrelosti ter jih obdelali in jih na trg ponudili v različnih oblikah. Gojenje, kot je Zobec tudi včeraj poudaril, vodijo v spoštovanju živali in človeka: »V štirih desetletjih med našimi ribami ni bilo bolezni in nikoli nismo uporabili antibiotičnih preparatov.«

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.