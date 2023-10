Mala jadrnica, ki leti nad vodo

Pa smo pri četrti. Četrti jadrnici projekta Audace Sailing Team oz. mlade ekipe študentov tržaške univerze (zlasti pomorskega inženirstva), ki jih druži želja po ustvarjanju in jadranju. Svoja olovila izdelujejo iz okolju prijaznih materialov: njihov zadnji in najbolj ambiciozni podvig je tačas na ogled na Velikem trgu pred postojanko tržaške univerze.

Od leta 2019 so uresničili še druge tri, nekoliko bolj tradicionalne jadrnice za dva jadralca, s katerimi so se udeleževali univerzitetnih regat. »Letos pa smo se odločili za dodatni korak, za tehnološko bolj prefinjeni čoln s t.i. foili oz. dodatki (iz ogljika in lana) pod krmilom, ki ga dvigajo nad vodo. Dejansko čoln leti,« je na trgu ob jadrnici povedal Michele Bonetti, project manager.

»Za izdelavo jadrnice smo uporabili okolju prijazne materiale. Velike družbe se kajpak odločajo za uporabo ogljikovih vlaken, da bi bilo plovilo čim lažje. Učinek je seveda izjemen, ravno toliko škodljiv pa je njen vpliv na okolje. To je bil torej naš izziv: doseči podoben učinek z uporabo trajnostnih materialov,« je potrdil Bonetti. Katerih pa? Uporabili so lanena vlakna z epoksidno smolo rastlinskega izvora, kar je zelo podobno steklenim vlaknom.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.