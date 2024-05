Od ponedeljka, 6. maja, bodo ob 6. uri zaprli avtocestni uvoz pri Padričah v smeri Benetk. Zaprt bo skoraj ves teden, in sicer do petka, 10. maja, ko bo ponovno prevozen od 24. ure, so sporočili lokalni policisti. Vozniki bodo lahko na avtocestni priključek zapeljali na uvozih pri Katinari in Trebčah.