Umetnik Kiefer in nemška zgodovina

V teh dneh je na velikih platnih italijanskih kinodvoran in do konca julija na ogled v prestižni palači Strozzi, v Firencah. Življenje in delo Anselma Kieferja od danes lahko spoznamo iz dveh dokaj različnih perspektiv, ki pa se seveda prepletata in dopolnjujeta.

Eden najuspešnejših nemških režiserjev, danes 78-letni Wim Wenders kljub uspehu in slavi, ki sta zaznamovala predvsem začetni del njegove kariere, vselej preizkuša nove poti in tudi zato je maja lani v Cannesu istočasno ponujal na ogled dva filma. Enega v osrednjem tekmovalnem festivalskem sklopu in drugega v sklopu posebnih projekcij. O celovečercu Popolni dnevi (Perfect days), katerega dogajanje je postavljeno v Tokio in je na festivalu francoske obale prejel nagrado za najboljšo moško vlogo, smo v tej rubriki že pisali, film Anselm, zdaj na ogled tudi v Italiji, pa je dokumentarec. Po filmskem zapisu, ki ga je v Düsseldorfu rojeni režiser posvetil papežu Frančišku in dokumentarcu, s katerim se je želel pokloniti Sebastiau Salgadu, se je Wenders tokrat lotil življenja in dela nemškega slikarja in kiparja Anselma Kieferja, 79-letnega nemškega umetnika, avtorja znamenitih monumentalnih del, ki od konca marca razstavlja v palači Strozzi v Firencah.

Wim Wenders je Kieferja spremljal dve leti in rezultat dolgega sobivanja je poetični film v 3D tehniki, ki ob umetnikovem delu obravnava tudi nemško zgodovino, mitologijo in religijo. Od vselej Kiefer trdi, da je na njegovo delo zelo vplivala sodobna nemška zgodovina, predvsem pa vojno obdobje in nacizem, saj se v svojih delih Kiefer veliko ukvarja z dediščino druge svetovne vojne v Nemčiji.

Prav pred par meseci je Kiefer prejel nemško državno nagrado, ob kateri so zapisali, da pripada prvi generaciji nemških umetnikov, ki se neposredno ukvarjajo z vprašanjem identitete in naroda po vojni in holokavstu.

Wenders v filmu podrobno uprizarja umetnikove kipe in slike. Osrednjega junaka Anselma prikazuje pri delu v ateljeju in na prostem ter izrisuje njegova življenjska obdobja ter kraje v Nemčiji in Franciji, v katerih je živel in ustvarjal. Zanimivo pa je, da se je pri vsem tem odpovedal intervjujem.

Anselm

Država: Nemčija, 2023

Režija: Wim Wenders

Dokumentarni film