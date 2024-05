Ob množičnem teku jutri zaprtih več cest

Zaradi jutrišnjega množičnega teka Trieste Spring Run bo več cestnih zapor med Devinom in Trstom. Na avtocestnem priključku bo v smeri proti Trstu od 7. do 11. ure zaprt izvoz pri Devinu. Od 6. do 14. ure bo prepovedano parkiranje in ustavljanje v Miramarskem drevoredu. Miramarski drevored bo od 6. do 14. ure tudi zaprt za promet, prav tako cesta, ki pelje iz Križa proti Obalni cesti.

Prepoved parkiranja bo veljala tudi za nekatera parkirna mesta v parkirišču Bovedo, ki mejijo z Miramarskim drevoredom in v ulicah, kjer napovedujejo cestne zapore. Od 6. do 14. ure bodo te veljale na cestnem odseku v Starem pristanišču, Trgu Città Di Santos, cestnem odseku med slednjim in Trgom Duca Degli Abruzzi. Do 16.30 pa bodo zaprli za promet mestno nabrežje (nabrežja Mandracchio, Caduti per l’Italianità, Tre Novembre), Trg Duca Degli Abruzzi in Korzu Cavour.