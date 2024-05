V Golokratni jami našli človeško truplo

Poljska državljana sta v petek zvečer v Golokratni jami ob stari cesti med Sežano in Lipico opazila truplo. Dva jamarja iz sežanskega jamarskega reševalnega centra sta se ob pomoči lokalnih gasilcev spustila v jamo in našla truplo moškega srednjih let, je razvidno iz objave na spletnih straneh Uprave RS za zaščito in reševanje. Intervencija se nadaljuje danes.

Poveljnik civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk je za portal 24ur povedal, da poteka izvlek trupla na površje s pomočjo primorskih več jamarskih društev. Ko bodo truplo izvlekli, bo postopek ugotavljanja identitete in drugih okoliščin po Curkovih besedah prevzela policija.

Curk je za omenjeni povedal še, da ne gre za jamarja, ki bi se v jamo spustil skupaj s poljskima državljanoma, in pa, da na tem območju ni bila prijavljena nobena pogrešana oseba.

V Golokratni jami pri Sežani je 23. decembra lani potekalo reševanje dveh mladoletnih jamarjev z Opčin, ki so ju uspešno rešili.