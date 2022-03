Mame in bolni otroci med upom in obupom

Tri mame s skupaj štirimi otroki, ki se pred začetkom vojne v Ukrajini nikoli niso srečale, kaj šele da bi se poznale, si zdaj delijo hišo na Briščah, ki je v lasti Fundacije Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin. Tam so pod okriljem fundacije našle varno zatočišče pred bombami, a dnevi so vse prej kot mirni. V Trstu, več tisoč kilometrov od doma in brez podpore soprogov, ki so na fronti, se morajo pogumno spopasti z zdravstvenimi težavami otrok. Sem so prišle z avtobusom, katerega misija je bila prevoz bolnih otrok. Že v normalnih okoliščinah bi bila dolga pot za bolne otroke nevarna, v vojnem stanju pa je pravi čudež, da so dobri ljudje organizirali prevoz in jih pripeljali v varne roke zdravnikov in medicinskih sester tržaške pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo. Pa čeprav ne brez težav.

»Z otrokoma sem zbežala takoj, ko sva z možem videla, da je v Kijevu postalo prenevarno. Vsi štirje smo se usedli v avtomobil, zelo zelo star, in se odpeljali proti Lvovu. Za pot smo potrebovali 28 ur, v normalnih okoliščinah bi rabili osem. Po sedmih dneh bivanja v Lvovu so nam povedali, da lahko gremo, glede na to, da imamo bolnega otroka, v Italijo. Mož Roma mi je ukazal, naj pogumno sedem z otrokoma na avtobus in jima na ta način zagotovim mirne dneve. Pred nami je bila še ena dolga pot. Trajala je celih 24 ur. Najhuje je bilo na meji z Madžarsko, kjer smo bili celih pet ur,« v razumljivi angleščini pove 41-letna Julia, medtem ko ji solze polzijo po licih in ji glas drhti.

»VOJNA NAM JE ČEZ NOČ VSE OBRNILA NA GLAVO«

Julia je mati osemletne Sofie in enajstletnega Time, ki ima resne težave z ledvicami. V Kijevu bi dečka, ki nam je med obiskom kazal, kako spreten je pri sestavljanju Rubikove kocke, morali operirati. Predvideni dan operacije je bil 7. marec. »Na ta dan smo čakali mesece. Pomenil je upanje za našega fantka. Vojna nam je čez noč vse obrnila na glavo,« reče Julia, ki jo je v soboto dopoldne ganil sprejem zdravstvene ekipe v Burlu. »Sprejeli so nas prijazni in sočutni ljudje. Prihodnji teden nam bodo povedali, če Tima potrebuje operacijo ali ne,« doda Julija, medtem ko osemletna Sofia avtorici članka in fotografu podari dve risbici, na katerih je narisala srca v barvah italijanske in ukrajinske zastave. Pa še pesmico je zapela.