V večernih urah se je vnel manjši požar v hotelu Sonia pri Domju, po prvih navedbah gasilcev naj bi sicer zagorelo na tamkajšnjem delovišču, saj potekajo v hotelu že dalj časa obnovitvena dela. Gostje in zaposleni so morali vsekakor preventivno zapustiti stavbo, gasilci pa so se na kraju zadržali vsega skupaj eno uro. Navzoči so bili tudi karabinjerji. Večje škode naj ne bi bilo.