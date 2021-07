Masažni center ni bil le masažni

Predstavljal se je kot čisto navadni masažni center v središču Trsta, v resnici pa so maserke proti plačilu v gotovini strankam poleg masaž ponujale tudi najrazličnejše spolne usluge. To so rezultati preiskave, ki jo je vodil državni tožilec Federico Frezza, opravil pa jo je oddelek policije za boj proti mednarodnemu kriminalu in prostituciji. Policisti so julija posumili, da kitajski par, ki ima v lasti salona v ulicah Margherita in Rapicio, v enem od dveh masažnih centrov strankam ne ponuja le masaž, temveč tudi spolne usluge.

Predstavniki organov pregona so tako poskrbeli za namestitev skritih kamer in s pomočjo posnetkov kaj kmalu ugotovili, da maserke, sicer izkoriščana dekleta, strank niso le masirale temveč so jih proti plačilu tudi masturbirale ter jim celo ponujale popolne spolne odnose. Ko je analiziral zbrano gradivo, je tožilec v sredo nemudoma odredil preiskavo v obeh masažnih centrih ter na domu 39-letne kitajske lastnice salonov Y.Y. Pri njej sta bili nastanjeni tudi dve maserki-prostitutki.

Policisti so med preiskavo našli 40.000 evrov v gotovini oz. domnevni izkupiček dejavnosti prostitucije. Poleg tega pa so ugotovili, da je bila v dogajanje vpletena še tretja maserka. Najden denar in masažni salon so zasegli, njegovo lastnico pa ovadili zaradi spodbujanja prostitucije. Ženska si je s 44-letnim možem J.H. še prislužila ovadbo zaradi nudenja podpore ilegalnim migrantom. Preiskava je namreč pokazala, da dve izmed treh maserk in izkoriščanih prostitutk nista imeli urejene dokumentacije za bivanje v Italiji.