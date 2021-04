Mavhinje: gostišče prodali za 595.500 evrov

Gostišče L’Allegra Fattoria v Mavhinjah je bilo prodano za 595.500 evrov. To je rezultat dražbe, ki je 20. aprila potekala v Trstu. Kdo je kupec, ki je z najbolj ugodno ponudbo pridobil nepremičnino, še ni znano, računovodkinja Pamela Furlanetto, ki je bila zadolžena za prodajo, ne more izdati imena zmagovalca, potrebno bo počakati na vpis lastništva v zemljiško knjigo. Za nakup obrata so prispele tri ponudbe, pri čemer je bila izklicna cena 639.000 evrov, predvidena minimalna ponudba pa 479.250 evrov: na dražbi se je omenjeno vsoto s posamezno ponudbo vsakič zvišalo za pet tisoč evrov, na koncu pa je prevladal interesent, ki je ponudil 595.500 evrov, saj ostala dva nista dodatno zvišala ponujene vsote.

Gostišče L’Allegra Fattoria, ki je poleg restavracije nudilo tudi sobe in dejansko didaktično kmetijo z vrsto živali, je bilo v zadnjih letih cilj številnih družin in zlasti otroci so zaradi igral in živali prišli na svoj račun. V preteklosti je v stavbi deloval hotel Al Carso v lasti družbe IPG FVG nekdanjega predsednika Triestine Flaviana Tonellotta. V nadaljevanju je obrat prevzela družba Allegra Fattoria, ki pa je pred nedavnim zašla v težave, zatem ga je v najem prevzela družba Opera Viva.