Med policijsko uro prekinili romantični zmenek

Mlad tržaški par se je pozno sinoči odločil za preživetje romantičnega večera v avtomobilu, in sicer na parkirišču ob vhodu na Napoleonsko cesto pri Proseku. Romantika pa ni dolgo trajala, saj je njun avtomobil ob 23.15, ko je zaradi ukrepov za zajezitev pandemije z novim koronavirusom v veljavi policijska ura, opazila patrulja proseških karabinjerjev. Izgovorila sta se, da sta se oddaljila od mestnih luči, ker sta v avtomobilu želela opazovati zvezde. Karabinjerji so bili neomajni in so jima naložili globo, kajti je šlo za neupravičeno kršitev policijske ure, so zapisali v tiskovnem sporočilu.