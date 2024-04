Levosredinski kandidat v Dolini je Aleksander Coretti

Habemus papam. Končno. Levosredinska koalicija je na sinočnjem (ponedeljkovem) zasedanju le izbrala svojega županskega kandidata. To je 56-letni Aleksander Coretti, ki je nastopil kot neodvisen kandidat, podprli pa so ga Stranka komunistične prenove, Demokratska stranka, Stranka italijanskih komunistov, Gibanje 5 zvezd, Zdaj Trst in deželno vodstvo Open FVG (krajevni krožek je sicer podprl kandidata Stranke Slovenske skupnosti).

Coretti je soustanovitelj, solastnik in upravitelj družbe Adriagomme, tržaški pokrajinski predsednik SKGZ in kulturnega društva Fran Venturini.

Naj spomnimo, da je leva sredina izbirala med Corettijem in 52-letnim inženirjem Markom Šavronom, ki bo v primeru zmage podžupan.