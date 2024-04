Za slovenske jasli zbrali že 450 podpisov

Zbiranje podpisov za odprtje slovenskih občinskih jasli na Krasu je preseglo pričakovanja. Pretekli teden, ko se je akcija začela, sta krožka Demokratske stranke za vzhodni in zahodni Kras zbrala kar 450 podpisov v prid odprtju slovenskih jasli. Podpise bodo zbirali še danes (v torek) med 16. in 18. uro in v četrtek med 17. in 19. uro v domu Brdina (v Proseški ulici 109) na Opčinah.

Kot je v sporočilu za javnost napisal namestnik tajnika krožka DS za vzhodni in zahodni Kras Ugo Poli, je neverjetno, da na Krasu ne obstaja niti en oddelek slovenskih jasli, v vrtcih, v katerih so otroci med tretjim in šestim letom starosti, pa je na tem območju kar 140 otrok. Po Polijevih ocenah je to število zadosten dokaz, da bi bilo odprtje vsaj enega oddelka jasli več kot na mestu. To, da je v tržaški občini za malčke slovensko govorečih družin na voljo samo 30 mest, je po njegovem mnenju absolutno premalo. Razočaran pa je tudi nad odločitvijo mestnih oblasti, da v novem vzgojno-izobraževalnem zavodu, ki bo zaživel pri Sv. Ivanu, ne bo mesta za slovenske jasli. Tam bodo namreč odprli kar šest oddelkov jasli, a ti bodo po načrtih desne sredine samo za italijansko govoreče otroke.

Prav zato, da bi odločevalcem konkretno pokazali, da so zahteve po slovenskih jaslih upravičene, bodo podpise zbirali še ta teden. Tisti, ki so za odprtje slovenskih jasli, lahko dodajo tudi lokacijo, kjer bi bile te najprimernejše (na Proseku, Opčinah ali v Gropadi). Podpise bodo nato izročili predsednikoma rajonskih svetov za zahodni in vzhodni Kras, nakar bodo ti z akcijo seznanili občinski svet.