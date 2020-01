Med prečkanjem meje padel v prepad

Tržaški gorski reševalci, policisti, gasilci in reševalci službe 118 so trenutno na delu, da bi rešili moškega, ki je med prečkanjem državne meje med Slovenijo in Italijo v bližini Socerba padel v kakih 20 metrov globok prepad in se hudo poškodoval. Moški, čigar narodnost za zdaj ni znana, je po poročanju tržaške sekcije gorske reševalne službe bil v skupini ljudi, ki so skušali prečkati mejo. Trenutno je še pri življenju, vendar je v hudem zdravstvenem stanju, reševati ga bodo skušali s helikopterjem na slovenski strani meje, za kar so že prejeli dovoljenje, vendar zaradi prisotnosti rastlinja bo reševanje težavno.