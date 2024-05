Na Majenci so se sinoči člani fantovske in dekliške še zadnjič v krogu zbrali pod letošnjim majem, pri čemer je ob pomoči domačinov, zdajšnjih in nekdanjih članov, zadonela pesem »Eno drevce mi je zraslo«. Trenutek je bil slovesen in ganljiv. Marsikomu se je utrnila solza. Sledilo je podiranje maja. Majenca 2024 se je tako zaključila in bo odslej le del zgodovine.