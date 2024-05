Po pobegu iz hišnega pripora grozil partnerki in razsajal na trgu

Lokalni policisti so v ponedeljek, 6. maja, okrog poldneva posredovali na Trgu Bonifacio, ob Drevoredu 20. septembra, kjer se je moški znesel nad zunanjo opremo tamkajšnjega bara – metal je stolice - ter s pestmi in brcami udarjal ob bližnje izložbe. Patrulji se je približal prestrašeni uslužbenec bara, ki je lokalne policiste obvestil o dogajanju. Moškega so ustavili in identifiricali. Gre za 25-letnega A.F.. Potem ko so ugotovili, da ni povzročil škode in da ni nikogar poškodoval, so ga izpustili in je odšel. Na kraju so zbirali informacije in izvedeli, da so se njegovi izbruhi nasilja, zgleda zaradi ljubezenskega razočaranja, ponavljali skoraj dnevno.

Moški se je čez pol ure vrnil na kraj in sedel za mizico bližnjega lokala, od koder si je ogledoval dogajanje. Lokalni policisti so ga ponovno pozvali, naj odide, pri čemer je nasilno odreagiral s provokacijami. Na pomoč so poklicali kolege, da bi ga umirili in ustavili.

Odpeljali so ga na poveljstvo, kjer so ugotovili, da je v preteklosti storil več kaznivih dejanj zoper osebe ali premoženje, ob čemer so ga pred nekaj dnevi organi pregona tudi aretirali. Izpustili so ga iz zapora, moral pa je dnevno polagati podpis.

Lokalni policisti so skladno z odločitvijo državnega tožilstva 25-letnika aretirali zaradi nasilnega vedenja in groženj uradni osebi ter ga prepeljali v zapor. Kazen je nato prestajal v hišnem priporu. V petek, 10. maja, so ga lokalni policisti vnovič izsledili v bližini Trga Bonifacio in ga ustavili, pri čemer so ugotovili, da je zbežal iz hišnega pripora. Aretirali so ga in ga prepeljali v zapor. Med preiskavo so lokalni policisti izsledili tudi njegovo nekdanjo partnerko. Bila je žrtev njegovega zalezovanja, zaradi česar ga je ovadila. Le nekaj ur pred zadnjo aretacijo ji je namreč A.F. grozil na njenem domu in so posredovali policisti. Pred njihovim prihodom pa je 25-letnik pobegnil.