Med sprehodom doživela anafilaktični šok

Reševalci gorske reševalne službe iz Trsta so včeraj popoldne ob 16.30 posredovali na Rilkejevi poti, kjer je 44-letno Koprčanko obšla huda slabost. Na kraj so prispeli tudi reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gasilci. Ženska je med sprehodom iz še nepojasnjenih vzrokov doživela anafilaktični šok. Na srečo je imela pri sebi opremo za prvo pomoč in si je uspela pravočasno vbrizgati adrenalin. Reševalci so ji na kraju nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo, nato so jo gorski reševalci naložili na nosilo in jo prenesli do reševalnega vozila, s katerim so jo prepeljali v bolnišnico.