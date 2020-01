Menis: »Patuanelli je dober minister«

Tržaški občinski svetnik Gibanja petih zvezd Paolo Menis je v pogovoru za Primorski dnevnik spregovoril o stanju svojega gibanja na vsedržavni in krajevni ravni. Ob potrebi po konkretnih in realnih programih je Menis pohvalil delo tržaškega ministra Stefana Patuanellija, spregovoril je tudi o pripravah na občinske volitve, na katerih pa ne namerava več kandidirati.

V kakšnem stanju se nahaja Gibanje petih zvezd na vsedržavnem merilu?

Di Maio je razumel, da ne more opravljati vsega dela sam. Ne more biti istočasno minister in organizator Gibanja. To je postalo jasno po zadnjih volilnih rezultatih.

Ali je bila storjena kaka napaka?

Gotovo. Po oblikovanju vlade smo »pozabili« na teritorij, na stike z ljudmi. Nismo jim znali pojasniti, kaj delamo, in česa nam ne uspe storiti. Ko vladaš si tudi prisiljen v ukrepe, ki niso popularni.

In torej?

Treba je začrtati konkretne, realne programe.

Katere?

Tiste, ki zadevajo okoljska vprašanja, premostitev birokratskih zaprek, pomoč podjetjem, boj proti korupciji, pravično davčno reformo. To so konkretni problemi. Nekaj pomembnih ciljev smo vsekakor dosegli.

Bi jih navedli?

Zakon o zastaranju kaznivih dejanj in zakon o državljanskem dohodku.

Tržaško Gibanje petih zvezd ima od lanskega avgusta celo predstavnika v vladi ...

Stefano Patuanelli je po mojem mnenju dober minister. To je že pokazal z reševanjem zadeve Ilva, pa tudi z nakazanjem rešitve za škedenjsko železarno. On to zadevo dobro pozna, zelo se je angažiral, sklical potrebne sestanke. Za Trst je res dobro, da ima takega ministra.