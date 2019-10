Meran razdejal tudi celico

Alejandro Meran je v tržaškem zaporu ravnal nasilno že dvakrat, ne pa samo v petek, ko je paznike napadel s pestmi, ročajem metle in celo s pralnim strojem. 29-letni Dominikanec, ki je 4. oktobra na kvesturi med strelskim pohodom umoril dva policista, je že v nedeljo, 20. oktobra, med nasilnim izpadom v svoji celici poškodoval mizo in televizor. Obakrat so ga ovadili.

V prvem primeru pazniki niso bili vpleteni, pretekli petek pa je kot znano prišlo do fizičnega obračunavanja, po katerem je moral eden izmed paznikov na zdravljenje v bolnišnico. Po 50-minutnem izpadu, med katerim je v paznike poskusil vreči pralni stroj in jim je menda grozil s smrtjo, so Merana ukrotili s hidranti, nakar se ni več upiral.