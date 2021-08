Meran še naprej v zaporu

Sodišče je danes zavrnilo prošnjo odvetnikov Alice in Paola Bevilacque, ki sta za Alejandra Augusta Stephena Merana zaprosila, da bi zaporno kazen nadomestili s hospitalizacijo v psihiatričnem oddelku. Psihološko in fizično stanje morilca, ki je policista Mattea Domenega in Pierluigia Roto ubil 4. oktobra 2019 na tržaški kvesturi, po mnenju odvetnikov ni primerno za deljenje prostorov z drugimi zaporniki. »Prepričani smo, da moškega je treba preseliti. Zapor ni primeren za takega človeka. Nevaren je zase in za druge zapornike. Nujno je, da mu kdo sledi, da se zdravi v primernem okolju,« je izjavil Paolo Bevilaqua. O usodi enaintridesetletnega moškega, ki trenutno prestaja kazen v zaporu v Veroni je danes odločalo tržaško sodišče in sodnik Giorgio Nicoli.