Merkujeva nagrada 2022 projekta Cantate

V že skoraj božičnem vzdušju se je v petek zvečer začelo novo poglavje projekta Cantate in nagrade Pavle Merkù. To je sovpadalo tudi s prvimi koraki nove pevske skupine Mitttelvox Ensemble, ki je nastala pod umetniškim vodstvom Mateje Černic. V dvorani Tergeste hotela na mestnem nabrežju je magični večer, posvečen glasbi in petju, uvedla Merkujeva glasba, dogodek pa je bil mešanica novinarske konference in koncerta.

Uvodno besedo je imela predsednica Zveze cerkvenih pevskih zborov Rossana Paliaga, soustvarjalka projekta Cantate. Publiko je pozdravila tudi podpredsednica za Tržaško Sveta slovenskih organizacij Maja Lapornik, ki je predstavila vsebino razpisa za nagrado Pavle Merkù za leto 2022 in orisala mladi projekt, ki vrednoti visoko kakovost naših zborov. Pobuda Cantate je nastala v maju leta 2019 in je v sebi združevala prepričanje, da je Evropa naš naravni dom, in ljubezen do vrhunskega glasbenega izraza. Podpredsednica je povedala, da projekt sloni na »trdnem in v dejstvih utemeljenem prepričanju, da imamo vrhunske glasbene ustvarjalce« ter na ljubezni do tiste Evrope, ki jo pojmujemo kot »intelektualno odprtost, širino, medsebojno sprejemanje in multikulturnost, ki je taka samo, če upošteva in daje dejanske možnosti razvoja vsaki identiteti«. Projekt Cantate bo zato zaživel devetega maja, torej na dan Evrope.

Sledila je še predstavitev razpisa. V prvem letu, je povedala podpredsednica Lapornik, so začeli z nagrado na manj formalen način. V prihodnosti pa bo tej dana pozornost, ki jo zasluži. Predlagatelji za nagrado so lahko društva, zveze, neformalne skupine, posamezniki, ki se ukvarjajo s kulturnimi dejavnostmi, kot tudi sami kandidati. Nominiranci so lahko skladatelji, instrumentalisti, dirigenti, pevci, raziskovalci in kulturni delavci, ki so pripadniki slovenske manjšine ter živijo in delujejo v deželi Furlaniji - Julijski krajini. Denarno nagrado, v višini 1000 evrov, lahko prejme izključno posameznik, ki je še dejaven. Predlagatelj lahko pošlje vlogo do najkasneje 28. februarja 2022.

Večer se je zaključil s koncertom nove pevske skupine Mittelvox, sestavljene iz pevcev in glasbenikov, ki prihajajo iz različnih pokrajin Furlanije - Julijske krajine. Skupina objema dve različni, skoraj nasprotni glasbeni govorici, to sta renesančna polifonija in minimalizem, z željo po ovrednotenju večkulturnosti svojega domačega kraja.