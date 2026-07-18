»Migracije niso ne dobre ne slabe. So pojav, ki ga je treba upravljati«

Ali bo država še naprej zagotavljala varnost svojim državljanom ali pa bo posameznik vse bolj prepuščen sam sebi? To je bilo osrednje vprašanje odlično obiskanega srečanja v knjigarni San Marco včeraj popoldne, na katerem je nekdanji prvi mož italijanske policije Franco Gabrielli predstavil knjigo Contro la paura - Manifesto per una sicurezza democratica, napisano skupaj z novinarjem Carlom Boninijem.

Z gostom se je pogovarjal profesor kazenskega prava na Univerzi v Genovi Mitja Gialuz. Gabrielli, eden najbolj izkušenih italijanskih varnostnih strokovnjakov, ni ponudil preprostih odgovorov ali političnih sloganov. Njegovo sporočilo je bilo nasprotno: varnost je preveč pomembna, da bi postala orožje v političnem boju. Je temeljna naloga države in pogoj, brez katerega ni mogoče v polnosti uživati drugih pravic in svoboščin. »Varnost moramo razumeti kot predpogoj vseh pravic in vseh svoboščin, sicer bomo vedno znova priče navijaškim političnim spopadom, ki ni prenašajo rešitev,« poudarja Gabrielli.

V času, ko se vprašanje varnosti pogosto meri v političnih točkah, strahu in medijskih naslovih, nekdanji prvi mož policije poziva k drugačnemu pristopu:manj poenostavljanja, več odgovornosti in predvsem več zaupanja med državljani in institucijami. »Država se ne sme umakniti in prepustiti ljudem, da se sami branijo,« pravi ob aktualni razpravi o širjenju pravice do silobrana. Po njegovem problem ni, kako državljanom dati več možnosti za samoobrambo, ampak kako zagotoviti, da jim tega sploh ne bo treba storiti.