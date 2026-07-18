Po požaru krvavi odtisi stopal na stopnicah

Smrad po dimu, črne sajaste stene, odtisi krvavih stopal po stopnicah in na okenski polici. Pa madež krvi na dvorišču stanovanjskega poslopja, okoli njih kup medicinske opreme, ki so jo v naglici zapustili reševalci službe 118.

Dan po požaru, ki je v petek pozno zvečer izbruhnil v Ulici Battisti, na hišni številki 8, je bilo v poslopju videti srhljive prizore. Mlada ženska, prebivalka stanovanja, v katerem je zagorelo, ki je skočila z okna in pristala na notranjem dvorišču palače kakih deset metrov nižje, se v bolnišnici bori za življenje. Zaradi hudih opeklin jo v naslednjih urah čaka zdravljenje v Padovi, na kliniki za opekline in plastično kirurgijo. Medtem pa ostaja odprtih cela vrsta vprašanj o ozadju dogodka. Je šlo za nesrečen vžig in paničen beg pred ognjem? Dejanje iz obupa? Predvsem pa, zakaj nesrečnica z vbodnimi ranami po telesu pred zublji ni zbežala do glavnega vhoda stavbe in na ulico, ampak se je spet povzpela po stopnicah v smeri požara ter nato skočila z okna? Forenziki so bili na delu vso noč na soboto. Karabinjerji za zdaj izključujejo možnost, da bi 26-letnico kdo napadel ali bil kako drugače vpleten v dogajanje. Njihove preiskave pa še potekajo.

Zelo zgovorni so krvavi madeži na stopnišču palače ter odtis krvi na zvoncu sosedov, kot bi 26-letnica iskala pomoč. Odtisi stopal vodijo dol po stopnicah vse do prvega nadstropja, kjer je bilo opaziti, da se je ženska obrnila in se spet namenila po stopnicah gor, vse do okna med drugim in tretjim nadstropjem. Tu je bilo videti madež na okenski polici in okenskem krilu. Zakaj se je ženska vrnila proti gorečemu stanovanju in skočila z okna nad njim, za zdaj ostaja neznanka.