Ko je Slavko Vinčić igral v Sovodnjah ...

Nedeljski finale svetovnega nogometnega prvenstva med Španijo in Argentino na stadionu MetLife v East Rutherfordu, ki leži streljaj od New Yorka in New Jerseyja, bo sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić.

Malokdo se še spominja, da je pred petnajstimi leti Slavko Vinčić igral na nogometnem turnirju v Sovodnjah oziroma na 2. memorialu Aleša Jakončiča, ki ga je Medobčinsko društvo slovenskih sodnikov iz Nove Gorice priredilo v spomin na prezgodaj umrlega mirenskega sodnika Aleša Jakončiča.

»Takrat Vinčić pa sploh ni bil v ospredju, glavna slovenska sodniška zvezda je še bil Izolan Damir Skomina,« se dogodkov izpred petnajstih let spominja nekdanji predsednik športnega društva Sovodnje Zdravko Custrin. Leta 2011 so na novo urejeni sovodenjski zelenici organizirali turnir pod okriljem Nogometne zveze Slovenije za sodnike. Prva izvedba je bila leta 2010 v Mirnu, naslednje tri leta pa so turnir organizirali v Sovodnjah, od koder je doma tudi sodnik Aldo Persolja.

»Leta 2011 so pri nas nastopile sodniške ekipe iz Ljubljane, Gorice, Nove Gorice in Maribora. Kapetan sodniške ekipe iz štajerske prestolnice je bil takrat 32-letni Slavko Vinčić, ki se ga dobro spominjam. Bil je zelo prijazen in simpatičen fant,« je dodal Custrin.