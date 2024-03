Migrante bodo iz silosa selili na Božje Polje

Sporno ilegalno zatočišče za migrante v silosu, kjer vladajo povsem neprimerne razmere za bivanje, življenje in zdravje ljudi, naj bi vendarle zaprli. To bodo storili, ko bodo na Božjem Polju, kjer sicer že od leta 2020 bivajo migranti, pred njimi pa so tam svoje dejavnosti izvajali skavti združenja Amis, popravili kanalizacijsko infrastrukturo in postavili primerne ograje.

Dogovor o vzpostavitvi novega - starega migrantskega centra na Krasu sta prefektura in Dežela FJK dosegli na sestanku v ponedeljek proti večeru, na njem pa so se vsi vpleteni, tudi Občina Trst, strinjali, da je treba problem silosa rešiti. Kot je povedal pristojni za migrantsko politiko v deželni vladi Pierpaolo Roberti, sestanek ni bil odziv na vedno pogostejše pozive civilne družbe k rešitvi problema silosa. »Sestanek je bil programiran že pred časom, zamisel, da bi na Božjem Polju uredili migrantski center prehodne narave ni nova, le čas smo potrebovali za ureditev birokratskih zapletov glede koncesijske pogodbe,« je razložil odbornik Roberti.

Koncesijo za upravljanje objektov na Božjem Polju ima še vedno skavtsko združenje Amis, ki je med pandemijo zaradi strogih omejitev družabnega življenja moralo prekiniti svoje dejavnosti in je zato območje dalo v podnajem konzorciju ICS in tržaški Karitas. Ti dve organizaciji sta namreč takrat iskali primeren objekt, v katerem bi migranti preživljali predvideno karanteno. Ko je bilo pandemije konec, so migranti ostali na Krasu, v času najmočnejšega pritiska je bilo na Božjem Polju tudi 300 beguncev, je povedal Roberti, ki je ob tem še dodal, da je trenutno tam okoli 20 ljudi.