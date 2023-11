Miklavžev sejem že sto let razveseljuje obiskovalce vseh starosti

Tržaški Miklavžev sejem na Drevoredu 20. septembra dolgih sto let razveseljuje male in velike obiskovalce z najrazličnejšimi sladkarijami, igračami, šali, kapami, rokavicami, drugim pisanim blagom in marsikatero na prvi pogled nenavadno domislico. Pred tem so, do leta 1923 stojnice vabile na drugem koncu trsta, na Ulici Mazzini in bližnjih ulicah Santa Caterina in San Lazzaro.

Tako bogata in pestra zgodba, polna spominov in anekdot, ki obenem priča o radikalnih spremembah družbe in navad ljudi, si zasluži tudi primeren praznik. Občina Trst bo stoti jubilej praznovala z dvema razstavama s fotografijami Uga Borsattijja, Adriana de Rota, Alfonsa Mottole in agencije Giornalfoto, ki prikazujejo dogajanje nekoč in jih hranijo v tržaških mestnih muzejih. Pripravila pa je med drugim tudi priložnostni logotip, platnene torbe, svinčnike in drugo promocijsko gradivo, ki bo na voljo v bližnjih trgovinah in lokalih.

Glavno besedo pa bo seveda kot vsako leto imel sejem. Na Drevoredu bo od petka, 1. do petka 8. decembra, 85 stojnic z razstavljavci, ki prihajajo v glavnem iz drugih krajev Italije. Domačih obrtnikov in krajevnih prodajalcev bo po besedah organizatorjev bolj malo. Tokrat se bodo tudi odpovedali delu običajnega prizorišča, in sicer Ulici Muratti ter območju pri gledališču Rossetti, do koder se je v zadnjih letih spuščalo manj obiskovalcev, so razložili.

Živahno pa bo v vsakem primeru, je poudarila tržaška podžupanja in odbornica za gospodarske dejavnosti Serena Tonel.

