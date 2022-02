Miljski odbornik si je med zasedanjem bril brado (video)

Britje je kot prvega zmotilo opozicijskega svetnika Riccarda Bensija (DS), ki je župana Paola Polidorija posvaril, naj obdrži red, saj odbornikovo početje še zdaleč ni spodobno. V prvi vrsti – je pojasnil – se blati spoštovanje do volivcev, ki so jim zaupali skrb do skupnosti. Pantalea njegove besede niso ravno razveselile in mu je v odgovor pokazal srednji prst. V bran svetnika iz opozicije so se takoj postavili Dejan Tič (Lista Bussani) in drugi levosredinski svetniki. Dejanje so označili za nedopustno, saj so sejo neposredno predvajali na Youtube kanalu občine in jo je lahko spremljala širša javnost. Polidori je svojega odbornika in somišljenika pozval, naj se ne brije med zasedanjem ali naj vsaj izklopi kamero. Pantaleo mu je skoraj sočasno pisal sporočilo, naj se opraviči v njegovem imenu. Žal pa mu je, da so napačno tolmačili njegov sredinec, ker si je le praskal glavo, je natipkal.