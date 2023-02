Miljski pust kot pred pandemijo

Tudi Miljski pust bo letos ponovno zaživel v vsem svojem sijaju. Osem mestnih pustnih skupin se bo z vozovi podalo po ulicah obmorskega mesteca kot običajno na nedeljo, 19. februarja. Ob tem so v Miljah pripravili bogat spremljevalni program, ki so ga včeraj predstavili v muzeju moderne umetnosti Ugo Carà. Tam bodo namreč do 26. marca gostili razstavo, na kateri bodo na ogled fotografije z zadnjih 40 izvedb Miljskega pusta.

Otroke bosta vsak dan čakala animacija in luna park na trgu Caliterna. Odrasli pa se bodo lahko vsak večer od 20. ure zabavali po mestnih ulicah, kjer bodo potekali glasbeni aperitivi v maškarah.

69. Miljski pust bodo odprli v četrtek, 16. februarja, ob 17. uri, ko bo na sporedu Ballo della verdura (Zelenjavni ples), s katerim bodo počastili kralja pusta - letos bo to dolgoletni predsednik pustne skupine Mandrioi Giovanni Derin.

Višek pustnega praznovanja pa bo seveda nedelja, ko se bo ob 13. uri po ulicah Forti, D’Annunzio in Roma, trgih Repubblica, Caduti della Libertà in ulicah Battisti ter Lido sprehajalo več kot 2000 maškar, ki bo plesalo ob vozovih svojih pustnih skupin. Sprevod, na katerem bosta prisotna tudi botra in kralj pusta, bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani www.carnevaldemuja.com, kjer je na voljo tudi celoten spored.