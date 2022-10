Minister Matej Arčon pri tržaškem županu za slovenska društva na Padričah

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je danes dopoldne v tržaški mestni hiši sestal z županom Robertom Dipiazzo in se zavzel za slovenska društva, ki so marca obstala pred zaklenjenimi vrati nekdanjega begunskega naselja na Padričah in po sedmih mesecih še nimajo dostopa do svojih prostorov. Občina Trst je namreč območje s tridesetletno koncesijo predala tržaški univerzi, ki naj bi tam v prihodnjih letih uresničila univerzitetni kampus. Pri tem pa ni ponudila rešitve za društva, ki so se morala doslej znajti po svojih močeh in prilagoditi svoje delovanje, kot je bilo pač mogoče. Uradno opravičilo se glasi, da naj bi bili prostori zaradi varnostnih razlogov neuporabni.

Minister je izpostavil, da v Trstu deluje pomemben del ključnih struktur avtohtone slovenske narodne skupnosti. Nadaljevanje in nadgradnja dobrega partnerskega odnosa z lokalno samoupravo sta bistvenega pomena za ohranjanje njene vitalnosti, kar ni pomembno le za samo skupnost, temveč tudi za mesto in celotno regijo. Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za delovanje društev je torej ključnega pomena, je poudaril. Slovenska zamejska skavtska organizacija, Taborniki Rodu modrega vala, Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Društvo slovenskih čebelarjev Trst, jusarji, Koordinacijsko združenje kraških vasi in drugi ostajajo brez prostorov za delovanje.

Župan Dipiazza je ministru Arčonu zagotovil, da se bo občina zavzela za čimprejšnjo rešitev vprašanja. Že danes sta se dogovorila, da se bosta predvidoma sestala že v prihodnjem tednu. Župan je sicer pred tem že večkrat obljubil srečen razplet.

