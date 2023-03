Minister Sangiuliano v Skladišču 26

Da je sodobna politika lahko neverjetno absurdna in nadrealistična, smo se prepričali danes. Skladišče 26 v Starem pristanišču je obiskal minister za kulturo Gennaro Sangiuliano. Njegov obisk je trajal pičlih 16 minut, bolj kot na institucionalen obisk pa je spominjal na eno od scen iz komedije Il Prof. Dott. Guido Tersili, v kateri je igral Alberto Sordi.

V tem kratkem času je ministru pod vodstvom razpoloženega župana Roberta Dipiazze, ki je gosta vseskozi vodil pod roko, uspelo spoznati zgodovino eksodusa, in sicer preko predmetov vsakdanjega življenja, ki so jih istrski, reški in dalmatinski ezuli prinesli s seboj ob odhodu iz Jugoslavije. Izvedel je tudi, da je v Trstu imela sedež pomembna pomorska družba Lloyd, da je Lelio Lutazzi kot igralec, glasbenik in režiser ostal zapisan v kolektivnem spominu Tržačanov. S svojim številnim spremstvom in v družbi tržaških Bratov Italije se je sprehodil - na začudenje filmarjev - tudi skozi filmsko prizorišče, na katerem snemajo film o astrofizičarki Margheriti Hack. S terase Skladišča 26 je videl Gradež, pa tudi Slovenijo in Hrvaško.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.