Ministrica Irena Šinko na obisku

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije Irena Šinko bo v torek popoldne na obisku na Tržaškem, da bi pobliže spoznala delovanje jusov in srenj.

Ob 12.30 bodo ministrico pričakali na mejnem prehodu Fernetiči člani in predstavnikov jusov oziroma srenj s predsednikom Agrarne skupnosti Izidorjem Sancinom na čelu. Od tu se bo ministrica podala na ogled pašnika Jusa Opčine, ki se na 220 hektarjih razprostira ob cesti med Fernetiči in Opčinami. Pot jo bo nato peljala v Breg, natančneje v bližino Boljunca, kjer si bo ogledala očiščeno gmajno Krmačnik, ki je v lasti Srenje Boljunec. Na razgledni točki ji bosta predsednik Srenje Boljunec, Izidor Sancin, in predsednik Srenje Doline, Franko Pečar, pokazala lastnino dveh Srenj in predstavila njuno delovanje.

Ministrica Šinko se bo nato vrnila na Kras, in sicer na Padriče, kjer je približno ob 14. uri predviden ogled cerkvice sv.Cirila in Metoda, ki jo vaščani nameravajo restavrirati s sredstvi iz Nacionalnega načrta za obnovo in odpornost. Zaključna etapa ministričinega obiska bo v Gropadi. Na sedežu tamkajšnjega jusa jo bo sprejel predsednik Marko Milkovič, sledil pa bo posvet Pravna pot za priznanje jusov, srenj v Italiji in Sloveniji. Predavala bosta odvetnika Peter Močnik in Mitja Ozbič; z gosti se bo pogovarjal podpredsednik Državne konzulte skupne lastnine Karlo Grgič.