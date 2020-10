Miren protest postopno ušel izpod nadzora

Več tisoč ljudi se je zbralo na Velikem trgu, kjer poteka protest proti zadnji vladni uredbi, ki določa zaprtje barov in gostiln ob 18. uri in proti zaprtju telovadnic. Predstavniki stanovskih organizacij so v družbi politikov v en glas vzklikali, da nova uredba pomeni smrt za posamezne dejavnosti. Predsednik FJK Massimiliano Fedriga je med drugim opozoril, da vlada tokrat ni prisluhnila deželam in njihovim predstavnikom. Nesprejemljivo je, da je treba čakati na nedeljo, da dobimo ukaze o novih zaprtjih, je izpostavil.

Miren protest je postopno ušel izpod nadzora. Prišle so okrepitve varnostnih sil, del protestnikov je povzročil izgrede. Ljudje so se zbrali pred prefekturo, letele so plastenke in prižgane bakle ultrasov Triestine. Ljudje vzklikajo, da so lačni in rotijo vodilne, naj jih ne pustijo na cesti, policiste pa pozivajo, naj snamejo čelade. »Ne bo nas ubil covid, pač pa lakota«, je bilo eno od gesel.