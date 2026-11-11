Mitja Gialuz uradno kandidat leve sredine

Levosredinska koalicija Skupna prihodnost je po dolgotrajnem usklajevanju soglasno podprla skupnega kandidata. Mitja Gialuz, 51-letni tržaški pravnik in dosedanji prvi mož Barcolane, je tudi uradno postal kandidat leve sredine za župana Trsta. Njegovo kandidaturo je v ponedeljek potrdila pokrajinska skupščina Demokratske stranke, nocoj pa jo je podprla še razširjena koalicija Skupna prihodnost. S tem se je končalo večtedensko obdobje političnih pogovorov in usklajevanj, v katerem se je odločalo, kdo bo skupni predstavnik leve sredine na prihodnjih občinskih volitvah.

V Skupni porihodnosti odločitev utemeljujejo z željo po oblikovanju široke in verodostojne alternative za Trst. Poudarjajo, da projekt ni nastal okoli enega samega kandidata, temveč je rezultat sodelovanja političnih in civilno družbenih skupin s skupno vizijo prihodnosti mesta. V prihodnjih tednih nameravajo nadaljevati oblikovanje skupnega programa, tudi s srečanji v mestnih četrtih, kjer želijo prisluhniti prebivalcem, društvom in lokalnim skupnostim.