Komisija DZ za narodnosti za ustrezno financiranje študija v italijanščini

Komisija DZ za narodnosti, ki je danes obravnavala financiranje pedagoških študijskih programov v italijanskem učnem jeziku na Univerzi na Primorskem, se je s sprejetim sklepom zavzela za ustrezno financiranje teh programov. Sklep so izglasovali brez glasu proti.

Dekan Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem Tomaž Grušovnik je povedal, da na fakulteti izvajajo študijske programe za zavode z italijanskim učnim jezikom že od študijskega leta 2018/2019. Z novim zakonom o visokem šolstvu je to tudi zakonsko prepoznano kot nacionalno pomembna naloga. Osnovna naloga teh študijskih programov je zagotavljanje kakovostnega pedagoškega kadra za vrtce in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom.

Na fakulteti izvajajo visokošolski strokovni študijski program predšolske vzgoje, ki traja tri leta, prav tako pa izvajajo tudi univerzitetni in magistrski študijski program razrednega pouka. Na teh študijskih programih je učni program italijanščina. Ker pa je bilo v preteklosti precejšnje nihanje v financiranju teh programov, je bila njihova izvedba nepredvidljiva. Ker je treba univerzitetni kader »negovati«, ga veseli, da je način financiranja zdaj bolj stabilen. Tako bo tudi načrtovanje študijskega procesa potekalo lažje, je pojasnil.

Po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Roka Straška sta skupaj z ministrom Borutom Rončevićem po nastopu mandata obiskala tudi Univerzo na Primorskem, kjer se je izkazalo, da imajo na pedagoški fakulteti problem s podpisom pogodbe za financiranje omenjenih programov za koledarsko leto 2026. Tako sta se z ministrom zavezala, da bodo kar najhitreje zagotovljena ustrezna finančna sredstva. Glede na to je bil danes izveden še zadnji podpis pod pogodbo, s katero so zagotovili 187.000 evrov za izvedbo teh programov v tekočem letu.

Hkrati so se na ministrstvu zavezali, da bodo zaradi nekoliko manjšega vpisa študentov v te programe zagotovili sredstva vsaj za njihovo polovično izvedbo tudi v naslednjem koledarskem letu oziroma v študijskem letu 2027/2028.