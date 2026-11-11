Petdeset let fotografske ustvarjalnosti in povezovanja kultur

Petdeset let ustvarjalnosti, nešteto fotografskih pogledov in zgodba o povezovanju kultur. Fotoklub Skupina75 ob svojem jubileju predstavlja bogat in raznolik opus svojih članov v prostorih deželnega sveta, razstavo pa so odprli na pobudo deželnega svetnika Marka Pisanija.

Na današnjem uradnem odprtju je bilo povedano, da razstava razkriva širino ustvarjalnih pristopov članov kluba. Obiskovalci na njej dobijo vpogled v svet od analogne do digitalne fotografije, od črno-belih podob do barvnih kompozicij, od klasičnih tehnik do posnetkov z brezpilotnimi letalniki. Različne fotografske poetike povezuje skupna želja po raziskovanju in eksperimentiranju, pa tudi prepričanje, da je fotografija lahko pomembno sredstvo kulturnega dialoga med Italijo, Slovenijo in srednjeevropskim prostorom.

Razstava je v prostorih deželnega sveta na Trgu Oberdan odprta za javnost in bo na ogled en mesec.