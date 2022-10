Openski gasilci so okrog 12.30 posredovali na avtocestnem priključku na Krasu, kjer je zagorel avtomobil, ki je pripeljal iz smeri Benetk. V njem so bile tri osebe, ki so uspele pravočasno izstopiti. Gasilci so požar pogasili. Na kraju so bili še policisti, karabinjerji in osebje družbe ANAS.