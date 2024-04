Sindikati se bodo srečali z zastopniki družbe MSC

Jutri se bodo v Rimu prvič za isto pogajalsko mizo usedli tržaški sindikalni predstavniki in zastopniki ladijske in logistične družbe MSC, družbo pa jim bo delala tudi stanovska organizacija Confindustria za severni Jadran. Dozdajšnja srečanja glede reševanja boljunškega obrata Wärtsilä so potekala v družbi predstavnikom ministrstva in deželne vlade, danes pa bodo delavska pričakovanja končno orisali pokrajinski predstavniki sindikatov Uil, Fiom-Cgil in Fim-Cisl.

Kot je povedal Marco Relli iz sindikata Fiom-Cgil, gredo v Rim z visokimi pričakovanji. Najprej bodo prisluhnili zastopnikom družbe MSC, ki je na začetku leta napovedala nakup tovarne Wärtsilä v Boljuncu. Ta je poleti 2022 napovedala selitev proizvodnje na Finsko. Sindikalisti že nekaj časa čakajo na predstavitev vsebine industrijskega načrta Gianluigija Aponteja, lastnika največjega ladjarja na svetu MSC, ki namerava tovarno ladijskih motorjev spremeniti v tovarno za proizvodnjo železniških vagonov.

Danes sestanek s politiki

Danes pa je v Rimu potekal sestanek med MSC in s predstavniki ministrstva in deželne vlade. Storjen je bil viden korak naprej, saj so se vpleteni zavezali, da bodo do sredine maja pripravili osnutek programskega dogovora, ki mora biti sklenjen do konca junija, ko delavci ne bodo več upravičeni do izplačila nadomestila plače zaradi čakanja na delo.

Pristojna za politiko dela v deželni vladi Alessia Rosolen je na sestanku obljubila, da bo deželna vlada še naprej zagotavljala prispevek vseh direktoratov, ki so vpleteni v reševanje tržaške industrijske krize. Njihov cilj je v terminsko določenih okvirjih doseči rezultate, ki bodo pripeljali do podpisa programskega dogovora, s katerim bosta družbi MSC in Wärtsilä sprejeli zaveze, iz katerih bodo izhajale različne obveznosti.