Na Barcolani tudi turistične kmetije brez meja

V okviru letošnje 51. regate za jesenski pokal Barcolana se bodo že sedmič predstavile turistične kmetije brez meja, se pravi turistične kmetije iz Slovenije ter štirih zamejstev (Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške). Predstavitev bo potekala v organizaciji koordinacije Agraslomak v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Kmečke zveze in Zveze turističnih kmetij Slovenije. Barcolana, so med drugim dejali predstavniki omenjenih organizacij na današnji dopoldanski tiskovni konferenci v prostorih osmice Fabec v Mavhinjah, je pomembna tako za Trst kot za širše območje ter za promocijo turističnih kmetij. Le-te so zelo pomemben dejavnik dopolnilne dejavnosti, kjer pridelki oz. proizvodi prinesejo gostu na mizo dejansko neposredno z njive oz. iz hleva. Zato je upati, da bo Barcolana dobro obiskana ter da se bodo turistične kmetije dovolj kakovostno predstavile in privabile turiste. Barcolana je namreč pomembno okno in podaljšano obzorje, da se gostje laže odločajo, kje preživeti dopust.

Turistične kmetije iz Slovenije in zamejstev bodo od 9. do 13. oktobra za svojo predstavitev in promocijo imele na voljo enega od desetih slovenskih šotorov, postavljenih na začetku vsakoletnega naselja Barcolane, kjer se bodo vsak dan vrstile po 2-3 kmetije. Celovita predstavitev turističnih kmetij bo potekala na sam glavni dan regate, 13. oktobra, medtem ko bo 11. oktobra ob 16. uri stekla predstavitev Prosekarja v sodelovanju z istoimenskim društvom.