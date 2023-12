Na Dolgi Kroni danes božična tržnica

Zadruga Dolga Krona - Dolina je sklenila tudi letos organizirati tradicionalno tržnico, na kateri se predstavljajo številni domači proizvajalci in gostje iz sosednjih krajev Slovenije. Sejem je odprt danes (sobota) do 18. ure.

Kmetom večkrat zagode vreme. Tudi letos se razen vinske letine, ki je bila po njihovih besedah tako kakovostno kot količinsko dobra, ni bilo mogoče pohvaliti z obilnim pridelkom oljk in medu. Iz bližnjih sadovnjakov v Sloveniji pa sporočajo, da je bil izpad sadja zaradi neugodnega spomladanskega vremena precejšen. Vseeno je nekaj pridelka bilo in obiskovalci bodo imeli priložnost pokušati tako med in izdelke iz medu, ekstradeviško oljčno olje, vino, losos in jeseter, razne vrste sira in mesnin. Tudi pri darilih bo izbira velika: čipke, slike, leseni izdelki, pletenine in še bi lahko naštevali.