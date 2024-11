Na dolinskem koncu se marsikaj premika

Na dolinskem koncu se v kratkem obetajo precejšnje novosti, kar se javnih gradenj tiče. Podžupan Občine Dolina Marko Savron, ki je ob gradbenih investicijah pristojen tudi za urbanizem in prostorsko načrtovanje, je za Primorski dnevnik naštel nekatera večja dela, ki so se začela oz. se v kratkem še bodo.

Marsikaj novega se obeta za športni center Silvana Klabjana v Dolini, ki ga za dobo devetih let upravlja ŠD Breg. Občinski svet je že pred letom dni sprejel predhodni projekt za zamenjavo razsvetljave na zunanjem nogometnem igrišču. Zamenjali bodo namreč led razsvetljavo in tudi jeklene stolpe za žaromete, naložba pa je vredna okrog 220 tisoč evrov. Prispevek notranjega ministrstva znaša 70 tisoč evrov, kar dejansko krije strošek za žaromete, ostalo pa je v breme občini, ki bo stroške krila iz presežka proračuna.

»Projekt je že stekel in dela so bila oddana, vendar so tačas ustavljena, saj bi bilo treba drugače prekiniti z dejavnostjo. Razpoložljivih nogometnih igrišč v bližini ni, tako da bo treba počakati, da se zaključijo prvenstva. Z deli bomo nadaljevali torej nekje konec maja in jih predvidoma zaključili do avgusta,« je namignil odbornik. V istem obdobju bo športni objekt dočakal tudi preureditev termične centrale, ki je stara in ni energetsko več vzdržna, kar zahteva 205 tisoč evrov, ki jih bo na podlagi razpisa krila Dežela FJK. Ob tem pa bo treba poskrbeti tudi za ureditev gradbene požarne zaščite, se pravi za posodobitev in prilagoditev ukrepov protipožarni normativi, je dodal in pojasnil, da je ukrep vreden 150 tisoč evrov, 80 tisoč evrov je prispevala Občina Dolina, 70 tisoč pa je državnih sredstev.