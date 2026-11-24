»Solidarnosti ni mogoče prepovedati: 5. decembra državni shod za Trst, ki zna sprejemati.« Tako se glasi poziv številnih društev iz različnih krajev Italije, ki se prepoznavajo v mreži Freedom of Movement Solidarity Network. V soboto, 5. decembra, se bodo njihovi somišljeniki zbrali v Trstu. Na trgu pred železniško postajo se tako obeta shod v podporo aktivistom društva Linea d’Ombra in vsem, ki tu že leta nudijo pomoč beguncem, prosilcem za azil in drugim ljudem brez strehe nad glavo. Organizatorji shoda od tržaških oblasti zahtevajo, da trgu, ki so ga mnogi preimenovali v Trg sveta, priznajo dostojanstvo kraja srečevanja in nudenja prve pomoči. Da dajo v najkrajšem možnem času na razpolago nepremičnino, kje se bodo ljudje ob prihodu v Trst lahko za nekaj ur ustavili, na primer nekdanjo tržnico v bližnji Ulici Gioia. Da prosilcem za azil zagotovijo čimprejšnjo obravnavo njihove prošnje in poskrbijo za sistem razpršenega sprejema v ustreznih strukturah.

Četrta »zahteva« pa se se glasi: nehajte kriminalizirati migracije in solidarnost, solidarnost je dolžnost in ne kaznivo dejanje, so še zapisali.K Briščikom ali Fernetičem? Medtem se v Trstu ni polegla polemika zaradi odločitve upravnega sodišča TAR, da začasno zamrzne omejevalne ukrepe policije, na podlagi katerih so humanitarci lahko pomoč na trgu nudili le ob določenih dneh in urah. V razpravo se je z daljšim razmišljanjem vključila Maria Luisa Paglia, tržaška sekretarka Demokratske stranke. Spomnila je, da je Deželno upravno sodišče (TAR) priznalo potrebo po zagotovitvi varnosti na trgu, a tudi ustreznega občinskega prostora, v katerem bo mogoče izvajati nujno pomoč. Tržaško občinsko upravo je pozvala, naj prevzame odgovornost »za iskanje konkretne rešitve, namesto da breme prelaga na sosednje občine«. Nekateri predstavniki desnosredinskih strank so namreč kot možni rešitvi omenili občini Zgonik in Repentabor.