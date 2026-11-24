Adrianu Petelinu, obsojenemu zaradi umora Darja Grmeka, ni uspelo prepričati vrhovnih sodnikov. Obsodilna sodba koprskih sodnikov je prestala tudi presojo vrhovnega sodišča, pravnomočno obsojeni Devinčan bo zaradi umora v Kobjeglavi za zapahi sedel 22 let. Petelin je 1. aprila 2022 Grmeku zadal 25 vbodnih ran in dve vreznini. Truplo pa je bilo tudi delno zažgano.

Odvetnica Monika Mavsar, ki zagovarja Adriana Petelina, je za Primorske novice potrdila, da so vrhovni sodniki obravnavali zahtevo za varstvo zakonitosti, ki sta jo vložila po pravnomočnosti obsodilne sodbe. Senat vrhovnega sodišča je njuno zahtevo kot neutemeljeno zavrnil. To pomeni, da bo Petelin zaradi umora, ki se je zgodil pred štirimi leti in pol v Kobjeglavi, za rešetkami preživel 22 let (če ne upoštevamo možnosti pogojnega odpusta).

Senat koprskega okrožnega sodišča, ki ga je vodil sodnik Matevž Gros, je dve leti po grozljivem odkritju v Kobjeglavi Petelina obsodil na 23 let zaporne kazni. »Ključni so bili materialni dokazi, predvsem analiza najdenih sledi. Iz dokazov je mogoče zaključiti, da je tistega dne Petelin imel možnost storiti to dejanje, in sicer v času, ko njegovega telefona ni sprejemal noben oddajnik. O grozovitosti samega dejanja pa lahko rečemo le, da so na pokojnem našli 25 vbodnih ran in tri vreznine. Ena rana je bila sama po sebi smrtna, še tri bi povzročile smrt v skupnem učinku, preostale pa niso bile smrtne,« je ob razglasitvi sodbe pojasnil sodnik Gros.

Spomnimo, da je oktobra lani, višje sodišče Petelinu znižalo kazen s 23 let na 22 let. Višji sodniki so namreč ocenili, da morilec Grmeka ni umoril na grozovit način. Odvetnica Monika Mavsar je že takrat napovedala, da bosta z Devinčanom na vrhovno sodišče vložila zahtevo za varstvo zakonitosti. Poskus je bil neuspešen. Policisti so Petelina odvedli v zapor na Dobu.

Sijan Pretnar, Primorske novice