Superjahta Sailing Yacht A ruskega milijarderja Andreja Melničenka je zapustila Tržaški zaliv in je namenjena v Ancono. Trenutno se nahaja pred Benetkami. Ladja je od marca 2022 samevala v morju pred Trstom, takrat so jo namreč zaradi evropskih ukrepov proti ruskim oligarhom zasegli.

Jahta A je največja jadralna jahta na svetu, njen lastnik pa je eden izmed 100 najbogatejših ljudi na svetu. V Tržaškem zalivu jo je bilo opaziti že konec novembra leta 2021, pretegnila je pozornost številnih domačinov in turistov. Dolga je več kot 140 metrov in visoka 100 metrov.