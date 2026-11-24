Občinska svetnica Demokratske stranke Valentina Repini poudarja pomen dopolnilne šolske službe (SIS) v slovenskem jeziku, ki jo Občina Trst nudi učencem Osnovne šole Josipa Ribičiča pri Sv. Jakobu. Gre za pomembno pridobitev za šolo, družine in celotno skupnost, saj otrokom omogoča učenje, ustvarjalno preživljanje prostega časa in vsakodnevno uporabo slovenskega jezika tudi zunaj rednega pouka.SIS je bil uveden na pobudo takratne levosredinske uprave župana Roberta Cosolinija, ob prizadevanjih odbornice Antonelle Grimm in občinskega svetnika Igorja Švaba ter ob odločilni podpori in aktivnem sodelovanju Marjana Kravosa, takratnega ravnatelja Večstopenjske šole pri Sv. Jakobu. Program otrokom zagotavlja kosilo, pomoč pri domačih nalogah, vzgojne, športne in ustvarjalne dejavnosti ter popoldansko varstvo v slovenskem jeziku do 19.30.

»Takšno storitev moramo ohraniti, podpirati in nadalje razvijati. Obenem pa je prav, da se dobre prakse ne omejujejo zgolj na eno mestno četrt, temveč da postanejo dostopne tudi družinam na drugih območjih,«​​ poudarja Repini, ki se je zavzela za vzpostavitev te storitve na Opčinah. »Prav na Opčinah in širšem Krasu že dlje časa opozarjamo na izrazito pomanjkanje občinskih vzgojno-izobraževalnih storitev. Na to problematiko so poleg mene že večkrat opozorili Štefan Čok in Stefano Ukmar ter predsednika vzhodno- in zahodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta in Pavel Vidoni,« je v tiskovnem sporočilu opozorila Repini.

Pomembno izhodišče za širitev ponudbe predstavlja občinsko rekreacijsko središče na Opčinah, kjer bi bilo mogoče vzpostaviti tudi slovenski SIS. S tem bi družinam na Krasu omogočili lažji dostop do kakovostnih obšolskih dejavnosti v slovenskem jeziku ter konkretno odgovorili na potrebe območja, ki je v občinski ponudbi tovrstnih storitev še vedno premalo upoštevano. Repini ob tem poudarja, da mora biti občinska ponudba vzgojno-izobraževalnih dejavnosti načrtovana celostno in ob upoštevanju dejanskih potreb prebivalstva in dostopnosti takšnih storitev. Ob sedanjem vpisnem obdobju je pomembno, da starši spoznajo tudi možnosti, ki jih ponuja slovenski SIS pri Sv. Jakobu. Danes bodo po dnevu odprtih vrat osnovne šole Josipa Ribičiča in vrtca Piki Jakob, ki se bo začel ob 15.30, imeli priložnost pobliže spoznati tudi delovanje zavoda, se srečati s slovenskimi vzgojiteljicami in vzgojitelji ter izvedeti več o načinu dela in dejavnostih, ki jih ponuja otrokom.