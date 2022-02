Na festivalu knjige o potovanjih

Vsakdanja, preko morja, tračnic ali cest, konvencionalna, popolnoma neobičajna, intelektualna, samosvoja ... Potovanja v vseh svojih odtenkih bodo v ospredju šestega tržaškega literarnega festivala Triestebookfest, s katerim istoimensko društvo v sodelovanju z Občino Trst in finančno podporo Dežele FJK promovira bralno kulturo v od vedno s književnostjo obarvanem mestu. V muzeju Revoltella, pa tudi nekaterih drugih stranskih prizoriščih, bo živahno od petka, 4. marca, do nedelje, 6. marca.

Festivalsko dogajanje bosta letos v sredo in četrtek uvedla preddogodka, ki bosta posvečena zgodovini Trsta in njegovega pristanišča. Zgodovinsko in etnografsko dediščino ter sam razvoj proste luke od 18. do 19. stoletja bo mogoče odkrivati z videoposnetkoma, ki si jih je zamislil Daniele Andreozzi, profesor gospodarske zgodovine na tržaški univerzi. Nastopajo igralci Lino Guanciale, Michela Cembran, Paolo Valerio in Daniela Gattorno. Novosti pa še ni konec, je napovedala predsednica kulturnega društva Triestebookfest Loriana Ursich, ki se je v isti sapi s tržaškim občinskim odbornikom Giorgiom Rossijem veselila novega začetka po dveh pandemsko obarvanih letih. Letošnji festival zato predvideva kar nekaj novosti, med katerimi je sodelovanje s tržiškim festivalom Monfalcone Geografie. Postreči pa so želeli tudi z odmevnimi dogodki, kot je predstavitev tretje izdaje potovalnega vodnika Lonely Planet – največjega svetovnega založnika na tem področju – posvečenega Furlaniji - Julijski krajini. Z njo se bo 4. marca, ob 16.30, uradno dvignil zastor nad festivalom, prisotni bodo avtor publikacije Piero Pasino, direktor italijanske veje Lonely Planet Angelo Pittro in direktor turističnega zavoda PromoturismoFVG Antonio Bravo.