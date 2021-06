Na globokem spletu drogo plačevala v bitcoinih

Tržaški finančni policisti so izsledili dva komaj polnoletna mladostnika, ki sta iz Španije, Nizozemske in Kanade v devetih mesecih uvozila približno 17 kilogramov marihuane. Nezakonito dejavnost sta začela, ko sta bila še mladoletna. Da bi se izognila kontrolam, sta drogo plačevala v bitcoinih, priskrbela pa sta si jo na tako imenovanem globokem oz. nevidnem spletu (deep web), ki ga iskalniki ne zaznavajo. Preiskava se je začela v oktobru leta 2020, ko je na milansko letališče Malpensa prispela pošiljka iz Kanade z več kot 2 kg marihuane, ki je bila namenjena v Trst.

Tržaški finančni policisti so izsledili oba prejemnika, pri čemer so ugotovili, da sta od januarja do oktobra 2020 nabavila še osem drugih pošiljk droge za skupnih 17 kilogramov. Mamilo je bilo deloma namenjeno lastni uporabi, večji del pa razpečevanju. Nezakoniti posel je bil vreden več desettisoč evrov.

Za najmlajšega od dveh je državno tožilstvo odredilo bivanje v skupnosti, za drugega pa hišni pripor.