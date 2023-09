Na Goldonijevem trgu ne piše več Cremcaffè

Tržačane je že pred meseci razžalostila novica, da se z Goldonijevega trga poslavlja priljubljeni bar Cremcaffè, katerega lastnik je bil avstrijski kavni velikan Julius Meinl. Aprila je zaprl svoja vrata, delavci pa so zdaj sneli še napis, ki je dolga desetletja meščane vabil na kavo in znameniti frape.

S kavo se je lokal na Goldonijevem trgu začel ukvarjati že leta 1950, ko je tržaški podjetnik Primo Rovis tam odprl skladišče, pisarno in pražarno. Svojo mešanico kave je imenoval Cremcaffè in imel z njo velik uspeh. Tako velik, da so morali v 70. in 80. letih pred lokalom občasno stati tudi policisti, ki so nadzirali množice ljudi v vrsti za skodelico kave. Mnogi med njimi so prihajali iz Jugoslavije in so se v vrsto postavili že ob 6. uri zjutraj. Leta 1989 se je Rovis odločil za prodajo podjetja Cremcaffè družbi Cogeco slovenskega podjetnika Vanje Lokarja, nato je prešlo pod okrilje družbe Fincat, leta 2003 pa je lastništvo prevzel Julius Meinl.

Avstrijski del zgodbe je trajal 20 let. Na vratih lokala se je aprila letos pojavilo obvestilo o zaprtju kavarne. Na odločitev so vplivali visoki stroški, draga najemnina in lokacija, ki ni več tako središčna kot nekoč. Po več mesecih zatišja, ko so se Tržačani spraševali, kaj bo z zgodovinskim lokalom, so delavci v sredo s pročelja stavbe odstranili še veliki napis Cremcaffè.